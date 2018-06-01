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Тюменски студенты и школьники высаживают цветы

Общество, 18:10 13 июня 2018

Озеленение. Фото ИА "Тюменская линия"

Акцию "Разноцветный школьный двор" устроили ученики тюменской гимназии № 49. Традиционно в конце учебного года ребята высаживают на клумбы своего школьного двора яркие цветы, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

А студенты Тюменского лесотехнического техникума уже несколько лет подряд не только украшают свою территорию, но и озеленяют город.

В этом году ребята высадят 70 тысяч цветов. Петунии, цинерарии и колеусы уже высажены на клумбе у площади Памяти. В ближайшее время студенческий десант высадится в скверах Славянском, Тенистом и на бульваре им. А. Косухина. К слову, подрядчиком по озеленению данных территорий выступает компания "Вереск", с которой лесотехникум сотрудничает уже более 10 лет.

Студенты техникума специальностей "Садово-парковое и ландшафтное строительство" и "Лесное и лесопарковое хозяйство" не только проходят производственную практику, но и каждый день видят в городе результат своего труда.

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# озеленение

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