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В Тюмени состоится экспертный форум по госзакупкам

Экономика, 11:21 14 июня 2018

goszakupki.open.gov.ru

Первый тюменский экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет в Тюмени в Школе перспективных исследований ТюмГУ 15 июня. Опытом участия в закупках поделятся представители предпринимательского сообщества, ведущие эксперты, рассказали в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В работе форума примут участие представители Государственной Думы РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а также представители иных органов государственной власти и местного самоуправления, представители Общероссийского народного фронта, научного и бизнес-сообщества.

Программа форума предполагает проведение трех секций: "Участие институтов гражданского общества в развитии конкуренции"; "Эффективные и конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд"; "Совершенствование корпоративных закупок: тенденции и перспективы".

Организаторами мероприятия выступают Тюменский государственный университет и Торгово-промышленная палата Тюменской области. С программой форума можно ознакомиться здесь.

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# госзакупки , ТюмГУ , форум

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