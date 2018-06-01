Эксперт: трогательный голос у верховной власти появился благодаря Толстому

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Первым русским писателем, сделавшим голоса знаком индивидуального и одновременно профессионального и социального отличия, был Лев Толстой. К такому выводу пришла куратор новой магистерской программы ТюмГУ "Цифровая культура и медийное производство", профессор Университета Гутенберга в Майнце Оксана Булгакова, сообщает ТюмГУ.

"Лев Толстой научил русских литераторов слышать и создал новый стереотипный словарь, - говорит Оксана Булгакова. - Он снабдил своих героев постоянным голосовым эпитетом. Стереотипы голосов Толстого психологичны и национальны. А найденные им сословные стереотипы повторяются из романа в роман и образуют групповую идентичность. К примеру, хриплым голосом говорят люди низкого сословия – солдаты, крестьяне, художники, бабы. Фальцетом говорят политики, повышающие свой голос, обращаясь к большой аудитории. Именно Толстой создал стереотип отталкивающего голоса бюрократической и трогательного голоса верховной власти".

По словам профессора, толстовская стереотипизация голоса как маркировка нервного состояния и социальной роли перенимается такими разными писателями, как Лесков, Олеша и Булгаков, а также многими мемуаристами, возможно, бессознательно. В пределах толстовских стереотипов в области описаний голосов остаются и другие русские и российские авторы.

"Эта опора на звуковые стереотипы образует своего рода код, устанавливающий пространство интерсубъективности, и облегчает узнавание", - заключила эксперт.

Полное исследование ученого можно прочитать в книге "Голос как культурный феномен". Отметим, что в 2018 году отмечается 190-летие со дня рождения Льва Толстого.