Тюменские художники проведут мастер-классы для подростков и наставников "Шанса"

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Три мастер-класса организуют тюменские художники для подростков и наставников "Шанса". Ребята научатся основам изобразительного искусства и узнают о технике мурал.

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", райтеры расскажут, как правильно подобрать цветовую гамму и как из обыденных вещей создать необычное художественное панно.

Первый мастер-класс пройдет 17 июня в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1), начало в 10 часов.

Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу, созданную медианаставниками в прошлом году, можно найти в официальной группе во "Вконтакте".

Напомним, социальный проект "Шанс" проходит в областной столице в третий раз. В этом году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток". "Шанс" расширил географию и теперь проходит в Ялуторовске. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.