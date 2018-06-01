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Акция "Доктор с вами" будет посвящена женскому здоровью

Общество, 09:17 15 июня 2018

фото rabotenko.com

Акция "Доктор с вами", посвященная женскому здоровью, предупреждению заболеваний репродуктивной сферы, пройдет во всех муниципальных поликлиниках Тюмени 16 июня с 9 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения города.

Пациенты, которые прикреплены к больнице "Водников", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и 8. Во всех поликлиниках будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний. Женщины пройдут обследование на микрофлору, им проведут цитологическое исследование для раннего выявления онкологических заболеваний.

По показаниям будет выполнена кольпоскопия - обследование шейки матки, ультразвуковое исследование органов малого таза, а также маммография. По итогам обследования акушер-гинеколог проконсультирует всех обратившихся.

Предварительная запись не нужна.

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# акция , гинекологи , репродукция , УЗИ

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