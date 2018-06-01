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Производители Тюменской области представят свою продукцию на крупнейшей выставке в Москве

Общество, 13:23 14 июня 2018

Международная выставка «Нефть и газ» / MIOGE. Фото www.mioge.ru/

Шесть предприятий и организаций Тюменской области представят свою продукцию и разработки на XV Международной выставке "Нефть и газ" / MIOGE, которая пройдет в Москве 18-21 июня.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Тюменскую область на едином стенде будут представлять ЗАО "СИБПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ИНОМА", ООО "Бентек", ООО "Н2О Системы очистки", ООО СК "ГЕОПЛАСТ 2007", а также Тюменский индустриальный университет.

"Главная наша цель – предоставить возможность тюменским производителям качественной, конкурентоспособной продукции за короткое время ее презентовать и провести деловые переговоры с большим числом потенциальных клиентов и партнеров. Помимо активной работы на выставочном стенде предприниматели проведут встречи с топ-менеджерами ведущих компаний, представителями отраслевых министерств, авторитетными отраслевыми экспертами и примут участие в 14-м Российском нефтегазовом конгрессе / RPGC 2018", - сообщил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Отметим, XV Международная выставка "Нефть и газ" / MIOGE - самая масштабная международная выставка нефтегазового оборудования и технологий в России. Ее участниками являются отечественные и зарубежные производители, поставщики нефтегазового оборудования и технологий, а также ВИНКи и нефтесервисные компании, которые заинтересованы в использовании эффективных инструментов прямого привлечения новых заказчиков из нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ.

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# выставка , нефтегазовое оборудование , ТПП ТО , Эдуард Абдуллин

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