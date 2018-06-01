Доследственная проверка по факту гибели двух мужчин в дачном пожаре идет в Тюмени

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Обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых обнаружены в ходе тушения пожара в СНТ "Русское поле", предстоит установить следователям, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Напомним, днем 13 июня в ходе тушения пожара на ул. Озерной СНТ "Русское поле" Тюмени сотрудники МЧС обнаружили тела двух неустановленных к настоящему времени мужчин.

Следователи проводят доследственную проверку. По предварительным данным причиной возникновения пожара явилось замыкание электрической проводки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению личности погибших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.