Роскомнадзор: 22 июня отменены развлекательные программы на ТВ и радио

фото Роскомнадзора фото Роскомнадзора

В День памяти и скорби, 22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня, сообщает Роскомнадзор.

К развлекательным относятся программы, в которых содержатся юмор, азарт, легкость, получение удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта. К ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.

При этом считается возможным трансляция в эфире радиоканалов, телеканалов утренних и вечерних шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента.

Неисполнение Указа президента Российской Федерации "О Дне памяти и скорби" является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.