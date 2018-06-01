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Роскомнадзор: 22 июня отменены развлекательные программы на ТВ и радио

Общество, 09:50 15 июня 2018

фото Роскомнадзора

В День памяти и скорби, 22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня, сообщает Роскомнадзор.

К развлекательным относятся программы, в которых содержатся юмор, азарт, легкость, получение удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта. К ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.

При этом считается возможным трансляция в эфире радиоканалов, телеканалов утренних и вечерних шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента.

Неисполнение Указа президента Российской Федерации "О Дне памяти и скорби" является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

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# День памяти и скорби , Роскомнадзор

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