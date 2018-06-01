В Тюменской области проживают более пяти тысяч почетных доноров

Фото пресс-службы Станции переливания крови Фото пресс-службы Станции переливания крови

Около 150 человек посетят Областную станцию переливания крови для донации в честь Всемирного дня донора крови 14 июня. Выездная акция по сбору крови пройдет на Тюменском моторном заводе.

Об этом сообщил главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"В России хорошие показатели в области донорства - 35 кровосдач на 1 тысячу жителей, что соответствует развитой европейской стране, - рассказал он. – В Тюмени число первичных доноров - около 12-15% доноров ежегодно, это хороший показатель, больше не надо. Значит, люди, которые побывали у нас впервые, возвращаются снова и снова становятся ответственными донорами".

5 тыс. почетных доноров проживают в Тюменской области, еще 65 человек пополнят их ряды в 2018 году. Ежегодно наши земляки сдают до 30 тыс. литров крови и ее компонентов, более 99% делают это безвозмездно. Самыми активные врачи, студенты, полицейские. Целыми коллективами на станцию приходят представители государственных и коммерческих организаций. В 2018 году число доноров превысило 13 тыс. человек, они сдали около 13,2 тыс. литров крови.

Совершенствованию качества ее хранения и транспортировки на Областной станции переливания крови уделяют особое внимание. Учреждение полностью удовлетворяет потребности 27 медицинских организаций региона.

Один из основных заказчиков крови и компонентов - Областная клиническая больница № 2, где круглосуточно принимают пациентов с травмами и кровотечениями, а также проводят плановые операции. По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Павла Василенко, благодаря слаженным действиям со станцией крови, в медицинском учреждении всегда есть запасы компонентов крови нужной группы. При необходимости их пополнения доставка занимает около 20 минут.

"Мы ведем агитацию среди родственников и друзей наших пациентов стать донорами, сдать кровь. Но это не значит, что для этих пациентов на данный момент нет крови. Областная станция обеспечивает нас бесперебойно, просто надо пополнять банк крови, чтобы обеспечить других пациентов", - подчеркнул он.

Заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов станции Юлия Симонова отметила необходимость ответственного донорства крови. В частности, приветствуются регулярное обращение на станцию переливания для кроводачи и забота донора о здоровье.

"Чтобы стать первичным донором, человек приходит к нам на станцию с паспортом с 8 до 14 часов. Мы берем анализы, смотрим гемоглобин, проверяем на инфекции и просим вернуться через один-три дня. Наши доктора меряют давление, смотрят противопоказания и показания, хронические болезни, человек сдает кровь. Перед донацией нужно выспаться и съесть легкий завтрак, исключив жирную жареную пищу и яйца. У нас донор проведет около часа, сама кроводача займет до 15 минут", - пояснил Александр Гаврилей.

Также представители службы крови выезжают для организованного сбора в организации. По данным представителей Областной станции переливания крови, это рационально в случае, если донорами готовы стать не менее 50 человек.

Татьяна Ковалева