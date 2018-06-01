В Тюмени пройдет Большой фестиваль футбола

Третий этап Большого фестиваля футбола состоится в Тюмени 16 июня. Праздник начнется на площади 400-летия Тюмени в 10 часов. Вход бесплатный, сообщают организаторы.

Большой фестиваль футбола - это уникальный проект самого популярного клуба страны по развитию детско-юношеского футбола в России.

Тюмень, как место проведения фестиваля, выбрана неслучайно. Первый город в Сибири и Санкт-Петербург исторически связывают тесные отношения, здесь живет много болельщиков "Зенита", а Большой фестиваль футбола сине-бело-голубых станет главным спортивным событием, проходящим одновременно с чемпионатом мира по футболу в нашей стране.

На фестивале все желающие ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогут попробовать свои силы в футболе: тренеры зенитовской Академии Антон Иванов и Дмитрий Алексеев подготовили специальные задания, а шесть лучших игроков из Тюмени "Зенит" пригласит на настоящий тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 12 августа в футбольной школе клуба.

Помимо футбола гостей фестиваля ждет множество детских и семейных развлечений, которые легли в основу "Фан-Променада" на домашних матчах "Зенита". Это аттракционы, мастер-классы, футбольный фристайл, чемпионат по кикеру, розыгрыш подарков и призов с автографами игроков "Зенита" и зона виртуальной реальности, где все желающие смогут побывать с экскурсией на одной из самых современных футбольных арен мира — стадионе "Санкт-Петербург".

Также участники и гости фестиваля получат паспорт болельщика. Участвуя в конкурсах, можно будет получать штампы-"футбики", которые дадут право принять участие и в розыгрыше суперпризов, а также дадут скидку в магазине болельщика на товары с символикой "Зенита".

На фестивале пройдет выставка "Чемпионат мира в "„Зените“", где посетители увидят уникальные экспонаты, посвященные игрокам сине-бело-голубых на самом главном футбольном турнире.

Большой фестиваль футбола "Зенита" стартовал 2 июня в Иркутске, затем отправился в Красноярск (10 июня). После Тюмени фестиваль пройдет еще в трех городах — Новосибирске (23 июня), Саратове (30 июня) и Воронеже (8 июля).