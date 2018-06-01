Четырнадцать миллионов саженцев высадили волонтеры в Челябинской области

фото правительства Челябинской области фото правительства Челябинской области

Около 14 миллионов саженцев деревьев высадили волонтеры в Челябинской области, сообщает правительство региона.

По словам заместителя начальника главного управления лесами региона Александра Барановского, в 2018 году область была полностью обеспечена посевным и посадочным материалом для выполнения плановых лесовосстановительных работ.

"Работы по посадке, дополнению лесных культур в полном объеме проведены весной, то есть в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур, – пояснил Александр Барановский. – На сегодняшний день по всей области высажено около 14 миллионов саженцев деревьев преимущественно хвойных пород".

Завершается техническая приемка весенних лесовосстановительных работ. Специалисты проверяют качество посадочного материала, выполненных работ, а также соответствие площадей лесных культур и количества высаженных на них деревьев.

Добавим, помимо плановых работ в области также были организованы различные акции по высадке саженцев деревьев, в которых принимали участие общественные организации и неравнодушные южноуральцы, что особенно актуально в рамках проходящего в стране Года добровольца (волонтера).