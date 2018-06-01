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Четырнадцать миллионов саженцев высадили волонтеры в Челябинской области

Общество, 19:07 14 июня 2018

фото правительства Челябинской области

Около 14 миллионов саженцев деревьев высадили волонтеры в Челябинской области, сообщает правительство региона.

По словам заместителя начальника главного управления лесами региона Александра Барановского, в 2018 году область была полностью обеспечена посевным и посадочным материалом для выполнения плановых лесовосстановительных работ.

"Работы по посадке, дополнению лесных культур в полном объеме проведены весной, то есть в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур, – пояснил Александр Барановский. – На сегодняшний день по всей области высажено около 14 миллионов саженцев деревьев преимущественно хвойных пород".

Завершается техническая приемка весенних лесовосстановительных работ. Специалисты проверяют качество посадочного материала, выполненных работ, а также соответствие площадей лесных культур и количества высаженных на них деревьев.

Добавим, помимо плановых работ в области также были организованы различные акции по высадке саженцев деревьев, в которых принимали участие общественные организации и неравнодушные южноуральцы, что особенно актуально в рамках проходящего в стране Года добровольца (волонтера).

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# лес , саженцы , Челябинск

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