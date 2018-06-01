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Тюменцы могут сообщить о готовящихся преступлениях по телефону доверия ФСБ

Общество, 09:28 15 июня 2018

Фото - mediakuzbass.ru

Добровольным помощникам в борьбе с терроризмом и криминалом гарантируют анонимность и конфиденциальность. Телефон доверия ФСБ России по Тюменской области 8 (3452) 29-26-28 работает ежедневно и круглосуточно, без перерывов и выходных.

Жителям региона предлагают сообщать достоверные сведения о лицах, распространяющих заведомо ложные сведения об актах терроризма, об организованной преступности, коррупции, деятельности иностранных спецслужб и других преступлениях, сообщает пресс-служба РУФСБ.

Гражданам, оказывающим содействие органам безопасности в борьбе с терроризмом, в том числе сообщающим достоверные сведения о лицах, распространяющих заведомо ложные сведения об актах терроризма, организованной преступностью, коррупцией, деятельностью иностранных спецслужб и другими преступлениями, гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Необходимые документальные материалы можно передать по факсу 8 (3452) 29-26-28, по электронной почте на официальный электронный адрес rufsb@tmn.ru или при личной встрече с представителем РУФСБ.

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# РУФСБ России по Тюменской области , телефон доверия

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