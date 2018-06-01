Школа экологических волонтеров принимает добровольцев

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В школу экологических волонтеров "Экодемия" уже записались более 200 добровольцев. Всего 1 тыс. 500 активистов пройдут испытания заповедными тропами, сообщает Минприроды РФ.

На сайте лагеря "Экодемия" продолжается прием заявок волонтеров для участия в крупнейшем проекте экологического добровольчества на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в рамках Года добровольца. Базовый лагерь проекта будет работать с 30 июля по 9 сентября на территории Прибайкальского национального парка (Иркутская область). Всего за указанный период состоится пять смен с общим количеством участников около 450 человек.

Аналогичные лагеря "Экодемии" будут организованы на территориях еще 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России, от Кавказа до Алтая, от Русского Севера до Байкала, с общим количеством участников более 1 тыс. 500 человек.

В рамках проекта эковолонтеры будут не только заниматься благоустройством на ООПТ, но и пройдут насыщенную образовательную программу.

"Финансирование лагерей волонтеров происходит за счет средств Минприроды России, согласно представленным дирекциями ООПТ расчетам. Всего планируется направить 49,9 млн рублей в рамках имеющихся бюджетных ассигнований, в том числе предназначенных для целей экопросвещения", – сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.