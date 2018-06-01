Тюменцев приглашают рассказать о малой Родине

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

До 18 июня продлится прием заявок на Всероссийский конкурс творческих работ "Моя малая Родина". Поучаствовать в нем приглашают и тюменцев в возрасте от 14 до 35 лет.

Творческое состязание проводится по семи номинациям. В их числе – "История моего сельского населенного пункта", "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России", "Деревня моей мечты — деревня будущего", "Нематериальное культурное наследие села", "Символ малой Родины", "Поэты наших дней".

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться и разместить свою конкурсную работу на портале nasledie-sela.ru. Экспертное жюри оценит качество и полноту раскрытия темы, художественное мастерство, оригинальность замысла, соответствие стандартам оформления работы и наличие сопроводительных материалов.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 27 июля в Ярославской области в рамках пятого Всероссийского творческого фестиваля "Верим в село! Гордимся Россией!".