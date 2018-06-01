Из Салехарда в Яр-Сале отправился первый теплоход

фото parohodoff.ru фото parohodoff.ru

Из Салехарда в село Яр-Сале Ямальского района первый теплоход отправился 15 июня, сообщает ИА "Север-пресс".

Судно класса А-145, соответствующее международным стандартам в области экологии и безопасности, открыл навигацию от Салехарда до Яр-Сале и обратно. Теплоход надежно обеспечивает высокий уровень комфортабельности пребывания пассажиров и экипажа на борту. Рейс с салехардского речного порта ежедневно будет отправляться в 11 часов, из Яр-Сале заберет пассажиров в 17 часов 30 минут.

"Теплоход сегодня же, забрав пассажиров в Яр-Сале, вернется обратно. В село он прибудет в 16 часов 40 минут, а в 17 часов 30 минут возьмет курс на Салехард. Как показала прошлогодняя навигация, направление - востребованное, пассажиры довольны, всех устраивает комфортабельность судна. К тому же судно обеспечивает возможность безопасного движения при высоте волн до полутора метров, то есть при волнении четыре балла", - рассказали в компании.

По информации речного вокзала, купить билеты на очередные рейсы можно на сайте.