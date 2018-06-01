На пять градусов ниже нормы: циклон стал причиной похолодания в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Влияние тыловой части циклона стало причиной прохладной погоды, которая установилась на юге Тюменской области. В ближайшие выходные, 16 и 17 июня, такая погода сохранится, температура воздуха в эти дни будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

По данным центра Фобос, 16 июня днем будет +16 градусов, возможен дождь, ночью столбики термометров опустятся до +9.

17 июня ожидается +18 градусов днем и до +10 ночью. Осадки в этот день маловероятны.

Такая же погода ожидается и в начале следующей недели. 18 и 19 июля синоптики прогнозируют +18 градусов днем и до +15 ночью. Есть также небольшая вероятность осадков.

Любовь Голышева