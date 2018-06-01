День города: Цветной бульвар станет центральной площадкой праздника

Фото www.tgproekt.ru Фото www.tgproekt.ru

Центральная, спортивная, семейная, молодежная, историческая площадки будут работать в Тюмени в День города.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, центральной площадкой традиционно станет Цветной бульвар, где состоится праздничная концертная программа с выступлениями профессиональных коллективов и артистов, поздравлениями официальных лиц города Тюмени, награждением победителей городских конкурсов и фестивалей.

Также на территории Цветного бульвара планируется организовать интерактивные, игровые и танцевальные площадки.

В рамках семейного праздника "Город детства" на Цветном бульваре будет организовано более 15 интерактивных, творческих и научно-познавательных площадок для всей семьи (картонный город, научное шоу, творческие выставки и другие).

На детском фестивале "Парад талантов" в течение всего дня на одной сценической площадке дети, подростки и молодежь смогут продемонстрировать свое искусство.

Праздничные программы, посвященные Дню города, также пройдут в сквере "Депутатов", в Комсомольском сквере, на площади у здания Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа, в сквере Борцов революции и на других площадках, где для гостей праздничных мероприятий учреждения культуры представят лучшие номера творческих коллективов, организуют познавательные викторины, интерактивные и игровые площадки, также в рамках мероприятий прозвучат известные песни о городе Тюмени, поздравления официальных лиц города Тюмени и награждение победителей различных городских конкурсов и фестивалей.

Борис Олейник