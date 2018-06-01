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День города: "Сны улиц" и "Тюмень мастеровая" ожидают тюменцев и гостей

Общество, 15:31 15 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

XIII Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" традиционно примет Комсомольский сквер в День города, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На открытой площадке организаторы и участники фестиваля создадут яркую и красочную сказку и арт-пространство под открытым небом, где представят все разнообразие жанров уличных представлений: ходули, музыкальные импровизации, клоунада, огненное шоу, мастер-классы, выставки, фотозоны и так далее.

На фестиваль приглашены известные зарубежные и российские театральные коллективы. Также на открытой площадке выступят театральные, цирковые и иные творческие коллективы города, которые представят свои новые программы, в том числе оригинального жанра.

А на пересечении улиц Дзержинского и Володарского традиционно пройдет народное гулянье "Тюмень мастеровая", где мастера самых разнообразных жанров народного промысла представят свои работы, изделия и поделятся опытом. Для всех желающих проведут мастер-классы. Планируется участие мастеров не только из Тюмени, но и соседних городов и районов.

Борис Олейник

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# День города , огненное шоу , сны , фестиваль

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