День города: пикник книг на площади Солнца

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Ежегодный городской фестиваль "Пикник книг" на площади Солнца и на площадке у Литературно-краеведческого центра в День города будет посвящен 55-летию Тюменского отделения Союза писателей России.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, основная идея мероприятия - продвижение творчества местных авторов, связанных с созданием тюменской книги.

Состоятся встречи с тюменскими писателями, автограф- и фотосессии, выставки книжной продукции издательств и книготорговых организаций из Тюмени, Москвы, и соседних регионов.

16 февраля в 1963 году состоялось учредительное собрание членов Тюменского отделения Союза писателей РСФСР. В профессиональное сообщество вошли шесть известных в крае писателей-энтузиастов: Иван Ермаков, Иван Истомин, Константин Лагунов, Василий Еловских, Владислав Николаев и Михаил Зверев. На должность ответственного секретаря тайным голосованием был избран Константин Лагунов. После него отделение возглавляли Сергей Шумский, Николай Денисов, Анатолий Васильев.

В настоящее время лидером тюменского союза, в который входит 36 авторов, является Леонид Иванов. При его участии книги местных писателей регулярно пополняют фонды городских муниципальных библиотек.