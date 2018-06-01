В четырех районах Тюменской области появятся молодежные парламенты

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе обеспечивает активное участие молодых людей в формировании и реализации молодежной политики региона. Она помогает депутатам областного парламента в регулировании прав и законных интересов молодежи, а также служит кадровым резервом.

Об этом на открытии Дня молодого парламентария в Тюменской областной думе сообщил председатель облдумы Сергей Корепанов. В мероприятии, помимо представителей органов власти, участвуют члены Общественной молодежной палаты и активные юноши и девушки из муниципалитетов региона.

Спикер областного парламента напомнил, что тюменский регион всегда ассоциировался с молодежью и ее энергией, созидательной силой. В период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса здесь были учреждены 19 всесоюзных ударных строек.

"Каждый четвертый житель региона - в возрасте от 14 до 30 лет. Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти в регионе", - подчеркнул Сергей Корепанов. Он особенно отменил принятые не так давно законы о поддержке деятельности студенческих отрядов и о патриотическом воспитании граждан.

"Мы понимаем, что молодежи нужны новые формы коммуникации с властью, именно для этого организуются форумы и встречи. Они служат местом, где молодые люди могут свободно выразить свою позицию в том числе по поводу решений власти", - сообщил Сергей Корепанов.

По его словам, Общественная молодежная палата при облдуме за 12 лет существования неплохо себя зарекомендовала. Ее члены принимают участие в заседаниях думы, в работе комитетов, круглых столов, выездных днях областной думы в муниципалитетах, работают над предложениями о поправках в региональное и федеральное законодательство. Это позволяет доводить до власти актуальные для молодежи вопросы и проблемы.

Сергей Корепанов напомнил, что среди нынешних депутатов областного, муниципального и городского уровня есть выходцы из Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Это Ольга Швецова, Роман Чуйко, Андрей Потапов и другие. Председатель палаты V созыва Кирилл Харитонов был избран заместителем председателя молодежного парламента при Госдуме.

Спикер выразил надежду на то, что проведение таких мероприятий даст дополнительный импульс развитию молодежного парламентаризма в районах Тюменской области. Сейчас молодежные парламенты есть в 11 из 26 муниципальных образований. В 2018 году они появятся в Абатском, Ярковском, Армизонском и Юргинском районах.

Дарья Казакова