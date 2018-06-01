Российско-китайский деловой форум пройдет в Тюмени

фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Российско-китайский деловой форум состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 11-12 июля, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Форум является региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, который в 2018 году пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Основными темами форума станет расширение взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество, образование и научное межвузовское партнерство. С российской стороны в форуме примут участие представители органов исполнительной власти Тюменской области, вузов и бизнеса.

От Китайской народной республики ожидается участие представителей Посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний из разных отраслей.

В рамках форума пройдет обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Тюменской области и регионов Китая, b2b переговоры с китайскими партнерами, посещение предприятий Тюменской области для осмотра производства и проведения индивидуальных переговоров.

Желающим посетить форум необходимо пройти предварительную регистрацию.