Маэстро Шестаков: юбилейный сезон тюменской филармонии будет полон сюрпризов

Тюменский филармонический оркестр. Фото Тюменского концертно-театрального объединения Тюменский филармонический оркестр. Фото Тюменского концертно-театрального объединения

Аниме-концерт, night-абонементы, грампластинка и новые постановки для самых юных слушателей презентуют жителям и гостям областной столицы тюменская филармония.

Об этом главный дирижер Тюменского филармонического оркестра рассказал на встрече с журналистами по итогам минувшего сезона 2017-2018 годов. Спрос рождает предложение – этот закон рынка стал актуален и для деятелей культуры. Успехи творческого сезона закрепят в будущем, заверил Евгений Шестаков. Так в репертуаре филармонии недавно появились night-концерты, а в грядущий сезон открыл для слушателей night-абонементы.

Одним из самых блестящих проектов Тюменского филармонического оркестра стал концерт, на котором юным тюменцам сыграли музыку из советских мультфильмов. Программу "Мультсимфония для детей" долго разрабатывали, в ней сомневались и думали, может, стоит начать с диснеевских историй. И все же решились сделать шаг к советским мультгероям. Так в репертуаре филармонического оркестра появились всеми любимые детские песни "Романс черепахи Тортиллы", "Голубой вагон", "Мария Мирабэлла", "Песенка друзей" и многие другие. В День защиты детей ребята из детских садов и школ собрались в концертном зале имени Юрия Гуляева. К приятному удивлению артистов, оркестру подпевали веселые детские голоса.

"Дети не просто слушали концерт, они подпевали - это было замечательно! Я считаю самой главной своей работой в Тюмени – это забота о самых маленьких. Мы обязательно будем повторять такие концерты", - пообещал маэстро.

Организаторы получили массу положительных отзывов, и это стало призывом к действию. Тюменское концертно-театральное объединении пообещало, что в сентябре дополнят репертуар филармонии концертами "Мультсимфоний". По словам директора Тюменской филармонии Андрей Чувашов, под Новый год юных слушателей ждет концерт в стиле зимнего Простоквашино. В творческом сезоне 2018-2018 годов оркестр продолжит работу с актерами театра.

"В прошедшем сезоне у нас были блестящие спектакли, которые мы создали с заслуженными артистами России Владимиром Орлом и Леонидом Окуневым. Это необычный опыт для оркестра: мы ведь не репертуарный коллектив. А тут получилось так, что нас попросили выступить в Тобольске, а потом еще где-то… В будущем сезоне мы будем делать такие спектакли", - подчеркнул постановок Евгений Шестаков.

Еще один яркий сюрприз ждет поклонников аниме. Маэстро Шестаков пообещал, что 6 октября в Тюмень приедет известный дирижер с концертной программой в жанре аниме. "Колоссальный интерес в мире имеет японское аниме. 6 октября в Тюмень приедет мой коллега из Японии, известный дирижер, у которого есть право на исполнение такого концерта", - сказал он.

Детали Шестаков раскрывать не стал, а в расписании филармонии пока нет анонса концерта. Маэстро подчеркнул: в юбилейном сезоне тюменской филармонии будет много сюрпризов.

Знаменательным стал сезон для оркестра и тем, что в тюменской филармонии установили современную акустическую систему Yamaha, которая позволила качественно повысить уровень исполнения и записывать выступления артистов. Сейчас оркестр проверяет параметры системы, работает с вариациями – осваивает новые технические возможности, в том числе аудиозапись. Исполнители классической музыки работают над репертуаром, пробуют себя в жанрах. В планах музыкантов записать свой альбом – поклонники оркестра уже ждут обещанных грампластинок.

"Такая возможность есть далеко не у всех – ее филармония приобрела вместе с акустическим оборудованием Yamaha. Мы играли в зале имени Петра Чайковского в Москве. У нас акустика лучше – японцы постарались. Систему можно настроить на звучание симфонического оркестра или же капеллы. Сезон мы закрывали совместным концертом с тюменской капеллой, исполняли "Колокола" Рахманинова и поставили акустику для хора: получилось очень убедительно и хорошо. Мы этим гордимся: в нашем зале может играть хоть гитарист соло, хоть огромный оркестр. Все концерты будущего сезона мы будем записывать, чтобы пополнять фонд наших исполнителей", - пообещал Шестаков.

Генеральный директор тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская напомнила, что на время отъезда оркестра в Москву маэстро Шестаков и его подопечные сделали фонограмму своего выступления. Запись понадобилась для выступления солисток филармонии на "Венском балу" в ДК "Нефтяник". "Мы уже применяем эти фонограммы. От задачи сделать пластинку мы не отходим, планируем также создать видеоальбом. Думаю, оба формата мы подготовим в следующем сезоне"", - пообещала она.

Деятели культуры напомнили, что с сентября 2018 года тюменская филармония пополнится новой штатной единицей. Филармония объявила конкурс на вакансию дирижера, к 15 июня организаторы собрали 15 резюме претендентов. Прием заявок продлится до 15 июля.

"Заявки есть, они от очень интересных дирижеров. Надеемся, что с сентября этот человек меня разгрузит. У нас важное требование к претендентам, его смогут выполнить не все: дирижер должен жить в Тюмени, чтобы он жил интересами оркестра и города. Комиссия выберет не моего помощника, а коллегу. Он должен хорошо работать. В оркестре будут два штатных дирижера. Для меня это очень важно", - пояснил Евгений Шестаков.

Лина Орлова