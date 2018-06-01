В детском технопарке "Кванториум" юные тюменцы формируют изобретательное мышление

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Специалисты из регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" и тюменские журналисты посетили с экскурсией детский технопарк "Кванториум", открытый на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Детский технопарк расположен на нескольких этажах. На первом, в HI-tech цехе, сконцентрировано большое количество высокотехнологичного оборудования для получения учащимися начальных инженерных знаний. Остальные лаборатории поделены на пять "квантумов": "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "IT-квантум", "Аэроквантум" и "Автоквантум".

Как рассказал руководитель лаборатории "Аэроквантум" Владимир Кипер, во время занятий в "Кванториуме" ребята активно изучают современные технологии, приобщаются к техническому творчеству и приобретают навыки, которые могут пригодиться в будущем.

"В распоряжении каждого квантума имеется различное оборудование для проведения уроков по роботостроению, авиамоделированию, автомоделированию, созданию квадрокоптеров, 3D-печати и другим, не менее интересным направлениям. У нас созданы все условия для формирования изобретательного мышления", - отметил Владимир Кипер.

На базе детского технопарка действует летняя лагерная смена, которая называется "Инженерные каникулы". Дети здесь не только отдыхают и развлекаются, но также учатся и занимаются проектной деятельностью.

Общая тема для "кванторианских" каникул в этом году – "Изумрудный город". Например, в кабинете промышленного дизайна ребята проектируют свой город будущего. В "Аэроквантуме" придумывают и создают собственные транспортные аэросистемы для будущего мегаполиса.

Каждую неделю "Кванториум" посещают группы из школ и летних лагерей других учреждений, для них проводят экскурсию и организуют познавательные мастер-классы. Такие мероприятия посещают и дети, проживающие в региональном Центре "Семья", а также участники профилактических смен проекта "Правильный путь" Центра. Так, недавно подростки побывали на мастер-классе в кабинете автомоделирования.

"Мы с ребятами изучали инновационные технологии – применение лазерной резки. На мастер-классе изготовили при помощи лазерного станка несколько различных предметов, а также познакомились с программой для проектирования CorelDRAW. Вообще, дети всегда с удовольствием включаются в творческий процесс и создают собственные модели самолетов, автомобилей и даже предметы быта. После каждого занятия все участники мастер-класса уходят с готовым изделием", - добавил Владимир Кипер.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.