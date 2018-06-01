Ирина Широкова: общественная молодежная палата при тюменской облдуме позволяет приобрести колоссальный опыт

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Общественная молодежная палата при облдуме - это большая школа, которая позволяет приобрести колоссальный опыт и узнать, как работают органы государственной власти.

Об этом рассказала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова на открытии Дня молодого парламентария в Тюменской областной думе.

Она пояснила, что с молодежным парламентом ее связывают четыре года жизни. Во II созыве палаты Ирина Широкова была секретарем, а в III созыве - заместителем председателя.

"Это был колоссальный опыт и познание того, как работают органы госвласти, как выстраиваются коммуникации. Я получила определенные навыки делопроизводства, за что отдельное спасибо кураторам. Общественная молодежная палата при тюменской облдуме действительно является кадровым резервом - много ребят, которые были активны, теперь работают в органах исполнительной власти", - сообщила Ирина Широкова.

Она призвала ребят использовать время в молодежной палате по максимуму. "Очень распространен в молодежной среде подход, при котором приоритетом ставят не навыки и опыт, а размер зарплаты. Сейчас вы инвестируете в свою работу на перспективу, ваша стоимость на рынке возрастет в зависимости от опыта, который вы наработаете. Все зависит от вашего желания, настойчивости и упорства", - считает замдиректора департамента.

Ирина Широкова напомнила, что миссия молодежной палаты - это углубление в законотворческую деятельность, консолидация мнения молодого поколения и транслирование его представителям органов власти. Для всего этого нужны определенные средства и ресурсы. Она поблагодарила депутатов областной думы за поддержку идей и проектов молодежной палаты, а самим ребятам посоветовала активно участвовать в грантовых программах.

Дарья Казакова