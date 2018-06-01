Тюменская область презентовала Императорский маршрут в Греции

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Национальный "Императорский маршрут" представила делегация Тюменской области на культурно-туристском форуме, который прошел на греческом полуострове Халкидики 10-12 июня, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

В рамках форума прошли презентации регионов России, круглые столы и В2В встречи. Участникам удалось установить рабочие контакты между регионами России и Греции.

Императорский маршрут проходит по территории Тюменской области, объединяет места памяти династии Романовых, рассказывает историю ее царствования, а также освещает историю освоения Сибири и ее роль в формировании государства.

Уже набираются первые туристические группы для участия в маршруте. При этом туристы могут выбрать один из двух вариантов трехдневной поездки: первый ведет из Тюмени в села Покровское и Абалак, заканчивается в Тобольске, а второй продолжается до Екатеринбурга и приводит в урочище Ганина яма, куда были перевезены останки расстрелянной семьи Николая II.

Организаторы ждут гостей из Греции. "Греция и Россия связаны историческими корнями, дружескими связями, и туризм является еще одной точкой взаимодействия. Ждем гостей из Греции в наш регион, и уже на фестивале малых городов в Тобольске мы будем встречать греческую делегацию", - отметила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Напомним, IV Фестиваль малых туристских городов пройдет в Тобольске 22-24 июня. Представители 13 малых городов России соберутся для обсуждения стратегий развития туристического потенциала провинции.