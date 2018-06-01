Танцевальный вечер для ветеранов пройдет в ДК "Строитель"

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Танцевальный вечер для ветеранов "Танцуем вместе" начнется во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) 18 июня в 18 часов. Для участников проекта прозвучат знакомые мелодии из фильмов "Мой ласковый и нежный зверь", "Военно-полевой роман", "Берегись автомобиля".

Игра-путешествие "На полянке у Виталия Бианки" начнется в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) 19 июня в 10 часов. Ребятам представят видеопрезентацию о жизни и творчестве писателя, также дети примут участие в викторинах и конкурсах, узнают интересные факты из жизни животных в рубрике "Это интересно!", познакомятся с книгами В. Бианки.

Интерактивная программа "Танцевальный батл" начнется в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) 19 июня в 11 часов. В программе встретятся несколько танцевальных групп, которые продемонстрируют свое мастерство в искусстве танца.

Центр татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 11 часов приглашает тюменцев и гостей города посетить фестиваль-конкурс "Через годы, через расстояния" с участием ветеранских самодеятельных коллективов Центрального округа. В программе конкурса – творческие номера различных жанров.