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Названы регионы с самыми вкусными пирогами

Общество, 16:47 16 июня 2018

фото https://tvil.ru

Татарстан, Башкирия, Крым, Карелия и Тверская область входят в первую пятерку туристических регионов с самыми вкусными пирожками, сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Казань с эчпочмаком набрала 33 % всех голосов туристов, Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками, кибины — по 20 % голосов, Карелия, где пекут калитки, — 10 % голосов и Тверская область с грибным пирогом, губник — 6 %.

В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.

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# пироги , рейтинг , Татарстан

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