Во Франции продали рисунок из письма Экзюпери за четверть миллиона евро

Фото: twitter.com Фото: twitter.com

Рисунок из письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери продан на аукционе во Франции за 240,5 тысяч евро.

Отмечается, что рисунок был в письме писателя, адресованном молодой женщине. На нем изображен главный герой книги "Маленький принц". Работа выполнена акварелью и датируется апрелем 1943-маем 1944 года.

В июне прошлого года две акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге "Маленький принц" были проданы на аукционе Artcurial за полмиллиона евро, сообщает РИА Новости.