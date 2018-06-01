Во Франции продали рисунок из письма Экзюпери за четверть миллиона евро
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Рисунок из письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери продан на аукционе во Франции за 240,5 тысяч евро.
Отмечается, что рисунок был в письме писателя, адресованном молодой женщине. На нем изображен главный герой книги "Маленький принц". Работа выполнена акварелью и датируется апрелем 1943-маем 1944 года.
В июне прошлого года две акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге "Маленький принц" были проданы на аукционе Artcurial за полмиллиона евро, сообщает РИА Новости.