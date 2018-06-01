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Во Франции продали рисунок из письма Экзюпери за четверть миллиона евро

Общество, 09:55 17 июня 2018

Фото: twitter.com

Рисунок из письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери продан на аукционе во Франции за 240,5 тысяч евро.

Отмечается, что рисунок был в письме писателя, адресованном молодой женщине. На нем изображен главный герой книги "Маленький принц". Работа выполнена акварелью и датируется апрелем 1943-маем 1944 года.

В июне прошлого года две акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге "Маленький принц" были проданы на аукционе Artcurial за полмиллиона евро, сообщает РИА Новости.

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# аукцион , Франция

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