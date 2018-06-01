В тобольском воздухе не превышено содержание вредных веществ

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха взято на Тобольской площадке СИБУРа в мае 2018 года.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управлении корпоративных коммуникаций предприятия, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимые нормы.

Автоматический мониторинг атмосферного воздуха ведется на границе санитарной зоны тобольской площадки СИБУРа круглосуточно с результатом измерения каждые 20 секунд. Забор воздуха для анализа осуществляется с помощью специального оборудования – газоанализаторов, которые работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику. Для анализа воздуха применяются следующие методы: аспирационно-весовой (содержание пыли), колориметрический (двуокись серы, двуокись азота), хроматографический (окись углерода, суммарные углеводороды).

В городской черте контроль за состоянием воздушной среды ведется на постах в районе Никольского взвоза и в 6-м микрорайоне три раза в сутки – в мае 2018 отобрано и проанализировано 720 проб атмосферного воздуха.

Евгений Новоселов