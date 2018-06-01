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Триумфатором областного турнира "Юный спасатель" стала команда "Аванпоста"

Общество, 17:32 18 июня 2018

Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов

Команда регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" стала абсолютным победителем областного турнира "Юный спасатель (водник)", который прошел на Утином пруду в Тюмени, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд. По словам начальника Центра государственной инспекции маломерных судов ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина, ребята внимательно выполняли все поставленные задачи. На Утином пруду выступили и новички состязаний, и уже бывалые "спасатели".

"Даже самые маленькие участники отчетливо понимают, насколько правильно должно быть выполнено каждое упражнение. Брошенный в цель спасательный круг или слаженная работа четверки в лодке во время экстренной операции могут спасти человеческую жизнь", - сказал Сергей Каплин.

Мальчишки и девчонки из средних и старших классов, несмотря на дождливую погоду, с азартом бороздили гладь пруда, спасали манекены, оживляли электронного тренажера "Гошу", лавировали на "льдине", эвакуировали тонущих и бросали на меткость круги и "конец Александрова".

Ребята продемонстрировали навыки спасения людей на воде и оказания первой помощи. Строгими арбитрами для них стали спасатели учебного поисково-спасательного отряда Тюменского регионального отделения Российского союза спасателей.

Организаторы дополняют, в 2019 году Тюмень примет межрегиональные соревнования. В областной столице приедут лучшие команды юных спасателей со всего Уральского федерального округа.

Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов Областной турнир "Юный спасатель (водник)". Фото организаторов ﻿

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пруд Утиный , Сергей Каплин , спасатели , УФО

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