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Тюменские врачи спасли малыша, который проглотил батарейку

Общество, 14:36 18 июня 2018

Фото usiter.com

Трехлетнего ребенка, проглотившего батарейку, доставили из Увата транспортом центра медицины катастроф в тюменскую ОКБ № 2, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Для ребенка все закончилось хорошо. Его родители вовремя обратились за помощью, а врачи оперативно устранили проблему.

Также за медицинской помощью в филиал детского стационара ОКБ № 2 с подозрением на бронхит обратились родители пятилетнего мальчика. Ребенка несколько дней беспокоил кашель, других симптомов ОРВИ у маленького пациента не было. Рентгенография показала, что кашель вызван десятирублевой монеткой в пищеводе. Врачи ОКБ № 2 смогли помочь малышу, обошлось без открытой операции.

Привычка перекусывать на ходу привела молодого мужчину в приемное отделение ОКБ № 2. Он подавился куском яблока, который, словно пробка, полностью перекрыл просвет пищевода. Врачам пришлось потрудиться, чтобы извлечь его, не прибегая к открытой операции. Крупный кусок был плотно охвачен стенками пищевода, а из-за гладкой кожуры фрукта специальные щипцы с него попросту соскальзывали.

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# врачи , дети , ОКБ №2

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