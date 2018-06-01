Молодые ямальцы в восторге от смены в тюменском "Аванпосте"

Фото центра "Аванпост" Фото центра "Аванпост"

Профильная смена "Молодая рать Ямала", которая в течение 12 дней проходила в центре "Аванпост", запомнилась юным северянам прыжками с парашютной вышки, занятиями по альпинизму и теорией тактики. Впечатлениями ребята поделились со своими руководителями в день отъезда домой.

Основы ратного дела в Тюмени постигали 36 детей из Пуровского района. Для многих из них занятия по тактической и штурмовой подготовке, кинологии, основам спасения и медицины, радиосвязи и самообороне были в новинку. К примеру, курсант первого взвода Валерия Будейкина призналась, что впервые приехала в спортивно-полевой лагерь. О своем первом подъеме на скалодром Лера вспоминает так: "Если честно, то я переживала, что сорвусь и упаду. Было страшно на высоте. Пожалуй, занятия по альпинизму пока самые сложные. А вообще мне больше нравятся занятия по тактике и рукопашному бою". Елизавета Чернышова, вспоминая прошедшую смену, особенно выделила стрельбу, прыжки с парашютом и дискотеки.

Ямальцы оставили тюменскому региональному центру допризывной подготовки и патриотического воспитания десятки отзывов, фотографии которых размещены в группе центра в социальной сети. Кто-то из мальчишек написал, что "Аванпост" оказался лучшим местом, где он побывал, и оценил возможности по прокачке собственного тела и навыков. Не оставили ребята без внимания и командиров своих взводов - им в книге отзывов адресовано много теплых слов.

Дарья Казакова