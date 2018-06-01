Велосипедисты одобрили схему велодорожек в экопарке Затюменский

Фото "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" Фото "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Под постоянным контролем активистов ведутся работы в экопарке Затюменский, сообщает администрация города.

Тюменцы еженедельно присутствуют на планерках и рабочих совещаниях. Один из экспертов от велосообщества Михаил Матюхин подтвердил, что схема велодорожек устраивает всех. В общей сложности в этом районе создано 7 трасс, около 21 километра можно проехать на велосипеде по асфальтированным дорожкам.

"Пешеходы и велосипедисты грамотно разделены, у каждого свой маршрут движения. Жалоб на то, что они мешают друг другу, не должно быть", – уверен он.

Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Ход работ в экопарке оценил временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Осмотр объекта он начал с территории, прилегающей к парку со стороны ул. Барнаульской.

Руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау рассказал, что на первом этапе благоустройства сделаны подходы к парку, появилась парковка на 260 машин, установлены автобусные павильоны, системы освещения и видеонаблюдения прогулочной зоны.

Проведена большая работа по водоотведению. На прилегающей территории установлен модульный туалет, в том числе с помещением для маломобильных групп, оборудованный дополнительными удобствами, например, столиком для пеленания младенцев.

Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Со стороны ул. Ямской и ул. Барнаульской ведутся работы по созданию велодорожек. Это асфальтовое покрытие, ширина которого составляет около 4 метров, а общая протяженность – 4,3 км. Частично выполнен монтаж игровой площадки в новом для Тюмени стиле. Авторы проекта назвали зону отдыха "экстремально-динамической". Некоторые элементы комплекса уже установлены.

Подготовлена и территория для строительства площадки для воркаута. Она будет самой большой в России. Монтаж оборудования начнется в ближайшее время. Ведутся подготовительные работы для обустройства площадки для выгула собак.

Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Главы городской администрации оценил результаты комплексного благоустройства территории и обсудил ряд рабочих вопросов с заместителем Максимом Афанасьевым, курирующим реализацию проекта.

"Концепция экопарка предусматривает максимальное сохранение памятника природы, поэтому внутри проложены дорожки для прогулок, отсыпанные щепой. Все "активные" площадки вынесены за территорию парка. Для удобства посетителей будет создана понятная каждому система навигации, представляющая информацию, что и где находится. Поскольку в парке 4 входа, благодаря ей посетители смогут сориентироваться, в каком направлении им идти, сколько метров осталось до велобазы или детской площадки... Также вдоль улиц будет организован газон, сделана живая изгородь, которая сыграет роль разделительной полосы между пешеходами и велосипедистами", – сказал Руслан Кухарук.

Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" Фото со страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Также кураторы проекта и подрядчики проводят встречи с "соседями": организациями и частными лицами, владеющими объектами рядом с парком, обсуждают с ними различные вопросы. Например, по их предложению со стороны ул. Барнаульской будет установлен шлагбаум, который ограничит въезд на территорию парка машин.