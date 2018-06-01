В Тюмени оштрафована фирма, принявшая на работу бывшего госслужащего

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На 120 тыс. рублей оштрафовали генерального директора ООО "Сова" в Тюмени и саму организацию за нарушения закона "О противодействии коррупции", прокуратура Тюменской области.

Согласно федеральному закону "О противодействии коррупции" работодатель, заключая трудовой договор с гражданином, замещавшим должности госслужбы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать бывшему работодателю о заключении такого договора.

Как выявила проверка, бывший чиновник областного управления Росреестра был принят на работу в коммерческую фирму. Однако новый работодатель не направил в установленный срок уведомление прежнему работодателю.

Областная прокуратура области возбудила в отношении фирмы и ее гендиректора административные дела. Мировой судья подверг организацию и ее руководителя штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило.