В Тюменской области завершаются весенние полевые работы

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В тринадцати районах Тюменской области завершены весенне-полевые работы. Это Абатский, Армизонский, Аромашевский, Вагайский, Ишимскийо, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Упоровский, Юргинский, Ярковский районы, Заводоуковский городской округ, сообщает областной департамент АПК.

Минувшие выходные в большинстве районов региона снова выдались дождливыми. Это остановило в шаге от завершения кампании земледельцев Голышмановского района (99% от плана), Исетского (99%), Уватского (99%), Ялуторовского (99%), Тюменского (98%), Бердюжского (97%).

В целом по области на 18 июня засеяно 831,8 тыс га из 843,4 запланированных (98,6%). В 2017 году на этот день все полевые работы в регионе были завершены. В 2016-м план был выполнен на 99%.

Посевная 2018 года, по словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, стала испытанием для всех. Органы власти, муниципалитеты, руководители хозяйств прикладывали все усилия, чтобы завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки. Треть посевных агрегатов в Тюменской области были переведены на двухсменную и круглосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства ввели в работу дополнительно после инвентаризации старых посевных комплексов.

Хозяйства вели выборочный посев на участках полей, куда техника могла зайти, не дожидаясь, пока подойдут пониженные участки. Повсеместно в хозяйствах увеличивалась доля посева раннеспелых культур и сортов.