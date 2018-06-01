В Крыму стартовал международный форум "Книга. Культура. Образование. Инновации"

фото Минкультуры РФ фото Минкультуры РФ

IV Международный профессиональный форум "Книга. Культура. Образование. Инновации" стартовал в Судаке, Крым, сообщает Минкультуры России.

"Для нашей огромной страны развитие широкой сети общедоступных библиотек, современных, успешных и востребованных является необычайно актуальной задачей, и Минкультуры России со своей стороны обеспечит поддержку проектов по развитию библиотек, считая это задачей государственной важности, - сказал Министр Владимир Мединский. - Мы верим в успешное будущее библиотек еще и потому, что библиотечное сообщество представлено верными своему делу, преданными культуре, книге и чтению профессионалами. Только опираясь на силу сообщества, накопленный годами бесценный опыт и устремления молодых, делающих первые шаги в профессии специалистов, можно добиться успеха".

Ежегодно форум объединяет специалистов и руководителей библиотек, издательств, музеев, архивов, учебных заведений, органов исполнительной власти, писателей, общественных деятелей и представителей бизнеса.

В рамках мероприятия состоится XXV Международная конференция "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", также в программе IV Музейная ассамблея "Сохранение традиций, внедрение инноваций" и Международная конференция по глобальным экологическим проблемам, посвященная 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского.