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Тюменский актер Денис Юдин поставил "Домик" Катаева в Тобольске

Общество, 13:26 19 июня 2018

Фото со страницы Дениса Юдина в соцсети "ВКонтакте"

Заключительную vintage-комедию по пьесе "Домик" Валентина Катаева поставил начинающий режиссер, актер молодежного театра "Ангажемент" Денис Юдин на сцене Тобольского драматического театра им. Ершова. Премьера состоится 22 июня в 19 часов.

Ранее тоболяки поставили также спектакли "Сумасшедшее воскресенье" и "Квадратура круга". "Домик" - это постановка, завершившая трилогию катаевских историй.

Действие комедии разворачивается в вымышленном городе Конске в 30-е годы. Директор местного парка культуры Персюков, решивший, что в Конске бывал математик Лобачевский, развивает здесь бурную деятельность, которая за несколько месяцев меняет жизнь обычного районного центра.

Пьеса была издана в журнале "Литературный современник" в 1940 году, отрывки печатались в журнале "Крокодил". Комедия была поставлена в 1956 году Московским театром сатиры и получила еще одно название — "Дело было в Конске".

Премьерный показ приурочили ко Дню города, повтор – 24 июня в 18 часов.

Дополним, тюменский режиссер Денис Юдин презентует уже вторую постановку в Тобольском драмтеатре. В декабре 2017 года вместе с тоболяками он поставил семейную комедию "Моя жена — лгунья".

Лина Орлова

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# постановка , спектакль , Тобольский драмтеатр

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