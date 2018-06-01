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Горожане выберут авторов лучших рисунков о доброте

Общество, 14:32 19 июня 2018

Фото "Тюмень - наш дом"

Почти 70 работ поступило на детский конкурс рисунков "Доброта", который проходит на портале "Тюмень – наш дом". В июне юные тюменцы фантазировали на тему "Доброе лето".

Как сообщили в городской администрации, наибольшую активность проявили самые маленькие участники – дети в возрасте до 6 лет. Посмотреть работы, выполненные в самых разных техниках, и проголосовать за понравившиеся рисунки можно на портале "Тюмень – наш дом".

Закрытое голосование продлится до 22 июня. Отдать голос за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала.

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# дети , конкурс рисунков , рисунки

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