В Тюменской области решили проблему очередей в регистратуру и потери медкарт

фото из архива ИА "Тюменская линия" фото из архива ИА "Тюменская линия"

Очереди в регистратуру и потеря медицинских карт - озвучивались жителями тюменского региона как самые острые в работе медицинских учреждений четыре года назад. Решить их позволили современные информационные технологии.

Результаты проведенных преобразований обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Руководители областных департаментов информатизации и здравоохранения Мария Рудзевич и Инна Куликова проинформировали о совместной работе в части информатизации здравоохранения Тюменской области, достигнутых результатах и планах на перспективу.

Шаг за шагом в Тюменской области автоматизировались организационные процессы. Развивались электронные сервисы. Появились должности администратора в холлах поликлиник, которые помогают пациентам ориентироваться и получать актуальную информацию. Распределялись потоки пациентов, были созданы кабинеты доврачебной и неотложной помощи, внедрена электронная очередь в кабинетах, не требующих предварительной записи. Кроме того, при предварительной записи человеку не нужно обращаться в регистратуру. Расширены способы записи на прием к врачу. Сейчас 36 % пациентов записываются с рабочего места врача, 23 % - посредством электронной очереди и только треть - 31 % - через регистратуру.

Ежемесячно увеличивается число пользователей мобильным приложением "Медицина72". Если в августе 2015 года их было чуть более 25 тысяч, то в мае 2018 уже почти 120 тысяч человек. Практически в десять раз, возросло количество ежемесячных записей на прием через мобильное приложение.

Успешно зарекомендовала себя и система электронной очереди. В 2017 году выдано более 3,5 млн талонов, за 5 месяцев 2018 года уже более 1 млн 800 тыс. В Топ-3 входят процедурный кабинет (забор крови, прививки) — 35 % талонов; 22 % - в кабинеты функциональной диагностики: флюорографические исследования, рентген, ЭКГ, 19 % в регистратуру. В августе 2017 года в мобильном приложении "Медицина72" появилась возможность резервирования даты и времени посещения кабинетов с электронной очередью с активацией талона за 10 минут до забронированного времени. Услугой воспользовалось около 20 тыс. человек.

Огромный объем работы в сфере информатизации был связан с внедрением электронной медицинской карты. Все взрослые поликлиники Тюмени, Тобольска, Ишима, с. Вагай и с. Казанское используют безбумажный документооборот. Автоматизированы процессы, связанные с направлением на консультацию, лабораторные исследования, выписка листов нетрудоспособности и льготных рецептов, справок ГИБДД, протоколы осмотра врача. Сегодня 70 % медицинских карт ведется только в электронной виде, а электронный учет лабораторных исследований достиг 90 %. Практика распространяется на другие лечебные учреждения. В перспективе на 2018 год внедрение электронной медицинской карты в детских поликлиниках.

Благодаря всему этому получили активное развитие электронные сервисы для пациентов. Сегодня через "Личный кабинет" портала госуслуг можно записаться на прием и записать к врачу своих близких родственников, узнать стоимость оказанных услуг, ознакомиться с документами из электронной медицинской карты: результатами лабораторных исследований, ЭКГ, УЗИ и так далее, получить информацию о профилактических прививках, записаться на профилактические осмотры и получить медицинские справки для детей (в бассейн, спортивные секции и ГТО). Для этого через сервис можно самостоятельно распечатать необходимые направления на анализы.

Отказ от бумажных медицинских карт, отсутствие картотеки, изменения в системе записи на прием кардинально поменяли и формат регистратур лечебных учреждений. Все преобразования, произошедшие в региональной медицине, получили высокую оценку на федеральном уровне. Тюменское здравоохранение по итогам 2017 года заняло второе место в номинации "Управление комплексными проектами – Лучший проект года" 2017 года.

Информационные технологии активно внедряются и в стационарах. Тиражируется система управления ресурсами в медицинских организациях, апробированная на базе Областной клинической больницы № 1. Она включает ведение электронной истории болезни, учет всех назначений, проведенных исследований и так далее. Все это позволяет более эффективно и грамотно расходовать финансовые ресурсы учреждений, прогнозировать закупку необходимых лекарств и расходных материалов. Благодаря этой электронной системе на уровне отделений и конкретного врача в режиме онлайн доступна информация о количестве проведенных операций, госпитализированных пациентах, числе осложнений, летальности и других.

Кроме того, в Тюменской области создается центральный архив медицинских изображений и региональная информационная система скорой медицинской помощи.

Врио губернатора Александр Моор подчеркнул, что все новшества и преобразования должны отвечать одной цели - служить человеку, способствовать улучшению взаимодействия медицинских учреждений с пациентами.