Аграрии Уватского района завершили посевную кампанию

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Самый северный район Тюменской области - Уватский завершил посевную кампанию, сообщает областной департамент АПК.

Он стал 14 муниципальным образованием региона, справившимся с трудной весенней страдой. Ранее о завершении весенних полевых работ рапортовали хозяйства Абатского, Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Упоровского, Юргинского, Ярковского районов, Заводоуковского городского округа.

Не прекращающиеся дожди не позволяют засеять последние плановые гектары земледельцам Голышмановского района (99% от плана), Исетского (99%), , Ялуторовского (99%), Тюменского (98%), Казанского (98%), Бердюжского (97%).

Хуже всего ситуация в Викуловском муниципальном районе, где из 35,7 тыс. га на 19 июня засеяно 29,8 тыс. (84%), и в Тобольском муниципальном районе, где план выполнен на (91%).

В целом по области на 19 июня засеяно 832,4 тыс. га из 843,4 по плану (98,7%). В 2017 году на этот день все полевые работы в регионе были завершены. В 2016-м план был выполнен на 99%.