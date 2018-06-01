Три тюменца заболели клещевым энцефалитом

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Три случая заболевания клещевым энцефалитом, восемь случаев клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

8 тыс. 713 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1 тыс. 963 - дети зафиксировано в медицинских организациях региона на 19 июня.

С начала сезона, с 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей ниже на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и не превышает среднемноголетних значений.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.