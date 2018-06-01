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Центр "Семья" помогает подросткам встать на путь добра

Общество, 20:11 19 июня 2018

nii-evrika.ru

Специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" взаимодействуют с правоохранительными органами и выстраивают доверительные отношения с семьями, чтобы помочь трудным подросткам социализироваться в обществе.

Как рассказали в пресс-службе центра, в Тюменской области эффективно работает служба инспекторов по охране детства. На сегодняшний день инспектор закреплен за каждой школой в регионе.

"Специалисты службы проводят различные профилактические мероприятия, в том числе тренинги, лекции, интеллектуальные, правовые и деловые игры среди учащихся, родительские собрания и мероприятия с преподавательским составом", - рассказала заместитель директора по развитию срочной социальной помощи населению Центра "Семья" Алена Матюханова.

По ее словам, Центр "Семья" также организует проекты, направленные на популяризацию семейного досуга и укрепление семейных ценностей, ведь совместный отдых детей и родителей, – это важнейший элемент воспитания.

"Такие проекты как "Семья во дворе" и "Лето в Семье" помогают улучшить внутрисемейные отношения, объединяют взрослых и детей за общими занятиями - творческими мастер-классами, спортивными играми", - отметила Алена Матюханова.

Кроме того, в "Семье" оказывают социальное обслуживание в полустационарной форме. В рамках программы "Правильный путь" для "трудных" подростков проходят профилактические занятия, выездные экскурсии, ребята знакомятся с законодательством, посещают спортивные клубы и творческие кружки.

Если подросток оступился и совершил противоправное деяние, специалисты центра оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.

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# воспитание , подростки , подростковая преступность , профилактика , психологи , семья , трудные подростки

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