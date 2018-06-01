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Новая интерактивная выставка открывается в историческом парке "Россия - моя история"

Общество, 11:14 20 июня 2018

фото исторический парк "Россия - моя история"

На новых интерактивных панелях в историческом парке "Россия – Моя история" тюменцы смогут узнать о судьбе и подвигах родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне с 22 июня, сообщают организаторы.

Каждый посетитель сможет узнать не только биографию родственников, воевавших в годы войны, но и определить место их захоронения, узнать обстоятельства совершенных ими подвигов.

Два банка данных: "Мемориал" и "Подвиг народа" будут представлены на четвертом этаже исторического парка "Россия – Моя история" в экспозиции, посвященной истории Великой Отечественной войны, на постоянной основе. Самостоятельно посетить экспозицию и найти информацию о своих близких посетители смогут бесплатно в рабочие часы парка.

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# Великая Отечественная война , музей

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