Тюменцы представят более шестидесяти проектов на форуме "УТРО"

Фото: "Моя территория" Фото: "Моя территория"

Форум молодежи "УТРО-2018" стартует 20 июня в селе Чумляк Курганской области. На площадку фестиваля прибыли, в том числе, представители Тюменской области.

В первый день форума тюменская делегация в составе ста человек встретится с полномочным представителем президента РФ в УФО Игорем Холманских и главами регионов. Предполагается, что участие в мероприятии примет врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Как сообщает пресс-служба "Моей территории", тюменский регион на форуме представят около двухсот человек - лидеры общественного мнения, представители молодежных сообществ и некоммерческих организаций, студенты, творческая и работающая молодежь.

Первая смена молодежного форума будет проходить с 20 по 25 июня по шести направлениям: "Урал Медийный", "Урал Патриотичный", "Урал Политический", "Урал Экологический", "Урал Творческий", "Урал Международный".

На вторую смену, которая продлится с 25 по 30 июня, в Курганскую область прибудут еще около ста тюменцев. Они поучаствуют в работе площадок "Урал Арктический", "Урал Исторический", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый" и "Урал Технологичный".

Самыми популярными направлениями форума среди тюменцев стали "Урал Медийный" и "Урал Творческий" — 64 и 57 заявок. На втором месте — "Урал Добровольческий" и "Урал Предприимчивый", которые пройдут на второй смене форума. В первой волне грантового конкурса примут участие 62 проекта молодых профессионалов. Они смогут получить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей на реализацию. Самым популярным проектным направлением у молодежи Тюмени стала "Карьера и профессиональная траектория".

"Форумная кампания — это прекрасная возможность для молодых профессионалов не только получить финансовую поддержку для реализации общественных инициатив в регионе, но и найти партнеров, единомышленников для создания сильной команды", — отметила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Помимо образовательной программы и грантового конкурса на форуме "УТРО" будет работать выставка арт-объектов регионов УрФО. На территории уже появилась интерактивная площадка Тюменской области "Ладья" — арт-объект в виде ладьи — главного символа Сибири, на котором отображены достижения региона, уникальные события, проекты и пространства Тюменской области. На площадке будет работать лаунж-зона, где можно поиграть в интеллектуальную игру "Открой свою Тюмень". В приложении разработан раздел, с помощью которого молодые профессионалы будут узнавать актуальные новости и получать push-уведомления о мероприятиях форума.

Кроме того, Тюменская область организует на форуме образовательные площадки "Урал Медийный" и "Урал Трудовой". На медийной площадке выступят представители популярных соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники". На площадке "Урал Трудовой" участникам представят тренды неформального образования и образовательную программу по личной эффективности от федеральных экспертов.