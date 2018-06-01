Об отдыхе в пришкольных лагерях расскажут по горячей линии

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Горячая линия "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием" пройдет в департаменте образования администрации Тюмени 20 июня с 14 до 18 часов, сообщает городской департамент образования.

Специалисты ответят на все вопросы по телефону 45-35-84.

Напомним, пришкольные лагеря работают три смены: с 1 по 22 июня, со 2 по 22 июля, с 30 июля по 19 августа.

Тюменцы могут выбрать любой лагерь вне зависимости от места обучения ребенка. Для зачисления детей необходимо обратиться в администрацию школы. С реестром лагерей дневного пребывания можно ознакомиться в группе "Школьная жизнь_72", а также на официальном сайте администрации города.

Увидеть, как проходят будни детей, можно в социальной в группе "Школьная жизнь_72", где ежедневно публикуются новости из всех пришкольных лагерей города.