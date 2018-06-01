Восемнадцать тюменских школьников представят регион в Иннополисе

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18 победителей и призеров региональной робототехнической олимпиады отправилась на Всероссийскую олимпиаду в университете Иннополис, которая пройдет с 22 по 24 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Это ученики тюменских гимназии № 49, № 70, 92, физико-математической школы и клуба "RoboCraft" колледжа цифровых и педагогических технологий. Они сразятся в творческой, основной, общей категориях, а также в направлениях манипуляционных и мобильных интеллектуальных робототехнических систем. В категории "Манипуляционные ИРС" ученикам 9-11 классов предстоит разработать автономного промышленного робота и запрограммировать его на сортировку контейнеров разного типа в логистическом центре.

В категории "Мобильные ИРС" девятиклассники создадут систему из двух автономных роботов-саперов и запрограммируют её на ориентацию на местности, нахождение и обезвреживание заложенной бомбы. 11-классникам предстоит решить задачу SLAM, где мобильный робот должен сориентироваться в неизвестной местности, построить ее карту, посетить ключевые точки и вернуться обратно.

Для гостей соревнований пройдут мастер-классы. Они смогут сконструировать робота и отправить его выполнять задания в воздухе или под водой, а также пройти полосу препятствий на робототехнических внедорожниках.

Всего за медали олимпиады поборются 600 робототехников из 60 регионов страны. Победители попадут в сборную России и поучаствуют в финале Всемирной олимпиады роботов в Таиланде.

Добавим, в 2017 году в составе российской сборной выступал тюменец Валерий Рагулин. Команда страны впервые завоевала абсолютное первое место, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.