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Новые технологии для общения с дельфинами разрабатывают ученые Дальнего Востока

Общество, 17:05 20 июня 2018

фото ДВФУ

Новые акустические технологии для общения с морскими млекопитающими создают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

По информации вуза, ученые приступили к изучению звуковых сигналов, с помощью которых общаются морские млекопитающие. В своей работе ученые используют специально разработанные датчики, генераторы звуков и гидрофоны. Исследование языка дельфинов, белух и ластоногих в Приморском океанариуме позволит создать акустические системы для общения с животными, чтобы проводить с ними тренировки более эффективно.

"Для считывания сигналов мы надеваем на дельфинов датчики в виде шапочки, которые не причиняют боли и вреда животным. Снятые с их мозга акустические сигналы довольно слабые, в диапазоне частот от 0,01 до 40 Герц, и нам нужно их расшифровать. Так мы сможем понять, как дельфины воспринимают команды, как происходит обратная связь с тренером. Принципиально участие тренера, который работает с животными непосредственно в процессе исследования. Эти новые подходы позволят нам создать систему биотехнических решений для общения с млекопитающими", — рассказал заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ, профессор Владимир Короченцев.

Исследование является частью нового масштабного проекта по морской биоакустике, нацеленного на изучение управления морскими биоресурсами с помощью акустических средств.

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# акустика , Дальний Восток , дельфины , общение

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