Тюменские поисковики откроют общественную приемную

Фото областного поискового центра Фото областного поискового центра

Общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны в День Памяти и скорби, 22 июня откроет тюменское отделение "Поискового движения России", сообщают организаторы.

В приемной тюменцы смогут оставить заявку на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников, уточнение их боевых наград, боевого пути и современного местонахождения могил. Специалисты и волонтеры по архивно-мемориальной работе проведут работу с электронными базами данных Министерства обороны и архивными документами.

Приемная будет работать 22 июня с 13 до 17 часов в историческом парке "Россия – моя история" в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата".