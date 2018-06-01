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Тюменские поисковики откроют общественную приемную

Общество, 13:04 20 июня 2018

Фото областного поискового центра

Общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны в День Памяти и скорби, 22 июня откроет тюменское отделение "Поискового движения России", сообщают организаторы.

В приемной тюменцы смогут оставить заявку на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников, уточнение их боевых наград, боевого пути и современного местонахождения могил. Специалисты и волонтеры по архивно-мемориальной работе проведут работу с электронными базами данных Министерства обороны и архивными документами.

Приемная будет работать 22 июня с 13 до 17 часов в историческом парке "Россия – моя история" в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата".

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# День памяти и скорби , поисковое движение , солдаты

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