В Свердловской области открыли школу социального предпринимательства

Фото: инвестиционное агентство Тюменской области Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Свердловская область стала участником федерального проекта по развитию, поддержке и увеличению представителей бизнеса социальной направленности. На Среднем Урале открывается первая школа социального предпринимательства, сообщает региональное правительство.

"Поддержка социального бизнеса - это один из наших приоритетов в работе. Мы разработали комплекс мероприятий, направленный на поддержку сферы предпринимательства: провели несколько массовых мозговых штурмов по поиску новых идей в разных городах области. Теперь авторы лучших проектов приходят к нам на акселератор, где мы помогаем оформить их идеи в бизнес-проекты. Школа - это более компактный проект, для тех, кто знает в каком направлении двигаться, но им не хватает каких-либо компетенций", - рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Школа социального предпринимательства состоит из восьми блоков занятий и самостоятельной работы по различным тематикам в сфере социального бизнеса. Обучение для предпринимателей будет проходить с июня по октябрь 2018 года, можно посещать как все занятия, так и по выбору. Обучаться в школе могут предприниматели из сферы социального бизнеса и физические лица, все занятия бесплатные.

Подробная информация о "Школе социального предпринимательства" и регистрация на сайте.