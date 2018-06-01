Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе #вфокусеСемья

фото центра "Семья" во Вконтакте фото центра "Семья" во Вконтакте

Тюменцы могут стать участниками фотоконкурса "#вфокусеСемья" с 20 июня до 6 июля, сообщает Региональный центр "Семья".

Для участия в Фотоконкурсе семье необходимо посетить 4 фотозоны Центра "Семья", сделать фото на каждой фотозоне, сформировать семейный фотоколлаж и направить его в группу. Ждать лайков.

Фотозоны расположены на территории Центра "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) и в торговых центрах города: ТРЦ "Фаворит", 3 этаж, ТРЦ "Кристалл" и "Галерея Вояж".

Подведение итогов Фотоконкурса состоится 6 июля. Список победителей будет опубликован на интернет-ресурсах центра.

Награждение победителей пройдет 7 июля в Центре "Семья" по во время проведения праздника, посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности.