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Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе #вфокусеСемья

Общество, 17:49 20 июня 2018

фото центра "Семья" во Вконтакте

Тюменцы могут стать участниками фотоконкурса "#вфокусеСемья" с 20 июня до 6 июля, сообщает Региональный центр "Семья".

Для участия в Фотоконкурсе семье необходимо посетить 4 фотозоны Центра "Семья", сделать фото на каждой фотозоне, сформировать семейный фотоколлаж и направить его в группу. Ждать лайков.

Фотозоны расположены на территории Центра "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) и в торговых центрах города: ТРЦ "Фаворит", 3 этаж, ТРЦ "Кристалл" и "Галерея Вояж".

Подведение итогов Фотоконкурса состоится 6 июля. Список победителей будет опубликован на интернет-ресурсах центра.

Награждение победителей пройдет 7 июля в Центре "Семья" по во время проведения праздника, посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

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# конкурс , семья , фото

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